بعد احتجاج شعبي..رئيس توجو يأمر بإعادة الإصلاح الدستوري إلى البرلمان

ياسر رشاد - القاهرة - بعد ما يقرب من أسبوع من الاستياء العام المتزايد، أعلنت الرئاسة التوغولية، أن مشروع قانون الإصلاح الدستوري المثير للجدل سيطرح مرة أخرى في البرلمان.

في بيان كشف النقاب عنه في 29 مارس، يستدعي مكتب الرئيس فور غناسينغبي «الاهتمام الذي أثاره اعتماد مشروع القانون و «الطبيعة المثالية للقانون» لتبرير طلب «القراءة الثانية».

وواجه التشريع الذي أقره البرلمان في 25 مارس آذار انتقادات من أحزاب المعارضة التي تعتبره حيلة لتعزيز هيمنة غناسينغبي على هيكل السلطة في توجو.

يحكم غناسينغبي البلاد منذ عام 2005، قبل ذلك ، كان والده مسؤولا.

ويمنح الدستور المقترح البرلمان سلطة اختيار الرئيس، وإلغاء الانتخابات المباشرة، وهذا يجعل من المرجح أن يعاد انتخاب غناسينغبي عندما تنتهي ولايته في عام 2025.

بدلا من فترة 5 سنوات قابلة للتجديد ، يقيد مشروع القانون المقترح سلطة الرؤساء المستقبليين ويدخل حدا لولاية واحدة.

وبدلا من ذلك، فإنه يسلم سلطة أكبر لشخصية مماثلة لرئيس الوزراء، يسمى رسميا رئيس مجلس الوزراء، لكن المعارضة تخشى أن يصبح الدور وسيلة أخرى لغناسينغبي لبسط قبضته على السلطة.

التأجيل وليس الإلغاء

دعا نشطاء وزعماء المعارضة في توغو يوم الأربعاء، 27 مارس/آذار، إلى احتجاجات لمنع رئيس البلاد من التوقيع على دستور جديد.

وحث رجال الدين المسيحيون الكاثوليك الرئيس على عدم التوقيع على مشروع القانون ليصبح قانونا. "مثل هذا الموضوع المهم الذي سيغير الحياة السياسية للبلاد بشكل عميق يجب أن يؤدي إلى مشاورات واسعة ونقاش وطني أكثر شمولا" ، كما قال مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في توغو في بيان الأسبوع الماضي.

وقالت رئاسة توغو إن الحكومة تلقت مشروع القانون المقترح يوم الخميس (28 مارس) من "مكتب الجمعية الوطنية".

ثم طلب الرئيس فور غناسينغبي من رئيس الجمعية الوطنية الإشراف على "قراءة ثانية".

وفي أعقاب الإعلان، لجأ بعض التوغوليين إلى وسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد هذه الخطوة بحجة أن "إرادة الشعب كانت إسقاط مشروع القانون تماما".

ويأتي التصويت على الدستور المثير للجدل قبل الانتخابات البرلمانية والإقليمية.

وسجل حوالي 4.2 مليون توغولي للتصويت في 20 نيسان/أبريل.

ومن غير الواضح متى سيبدأ المشرعون القراءة الثانية وما إذا كانت هناك تعديلات على مشروع القانون المعتمد.

كما لم يتم الإبلاغ عن التاريخ الذي سيدخل فيه الإصلاح التجميلي حيز التنفيذ.

اعتمد المشرعون دستورًا جديدًا قدمه أعضاء الحزب الحاكم، والذي ينقل الدولة الواقعة في غرب إفريقيا من نظام رئاسي إلى نظام برلماني، ولن ينتخب التوغوليون رئيسهم بعد الآن.

المعارضة في البلاد، التي قاطعت الانتخابات التشريعية الأخيرة في عام 2018.

ونددت مؤخرًا بـ"مخالفات" في التعداد الانتخابي، ممثلة تمثيلا ضعيفا في الجمعية الوطنية.

أحد التغييرات الرئيسية التي أحدثها الدستور الجديد هو أن المشرعين سينتخبون رئيس الجمهورية لفترة واحدة مدتها 6 سنوات.

رئيس مجلس الوزراء

كما تم استحداث منصب “رئيس مجلس الوزراء”، وسيكون لحاملها "السلطة والسلطة الكاملة لإدارة شؤون الحكومة".

سيكون رئيس مجلس الوزراء إما “زعيم الحزب الذي يضمن الأغلبية خلال الانتخابات التشريعية”، أو زعيم ائتلاف الأحزاب الفائز.

ويحكم رئيس مجلس الوزراء لمدة ست سنوات، ينتخب النواب بالاقتراع العام المباشر السري لمدة ست سنوات قابلة للتجديد.

تم تمرير الدستور الجديد جزئيا من قبل المشرعين الذين كان من المقرر أن تنتهي ولايتهم في أواخر العام الماضي.

ومن غير الواضح متى ستدخل التغييرات حيز التنفيذ، وستجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة في 20 نيسان/أبريل، بالتزامن مع الانتخابات الإقليمية.

وهناك نحو 4.2 مليون توغولي مسجلون للتصويت.

تهيمن على تاريخ توغو الحديث عشيرة غناسينغبي التي تحكم منذ عام 1967.

سيطرت عشيرة غناسينغبي التي حكمت منذ عام 1967 على معظم تاريخ توغو الحديث.

أعلنت الحكومة التوجوية، عبر التلفزيون الرسمي، أن الانتخابات التشريعية والإقليمية ستجرى في 13 أبريل، وستقترن هذه الانتخابات التشريعية بانتخابات إقليمية ستنظمها توجو للمرة الأولى.

وأعلنت الحكومة في نوفمبر أن هذه الانتخابات ستجرى "على أبعد تقدير في نهاية الربع الأول من عام 2024".

"تطبيقا لأحكام المجلة الانتخابية، وفيما يتعلق بالجدول الزمني الذي اقترحته الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، حدد مجلس الوزراء موعد إجراء الانتخابات التشريعية والجهوية يوم السبت 13 أبريل 2024، وبناء عليه، قال ياوا كويجان، وزير الاتصالات والمتحدث الرسمي باسم الحكومة: "الهيئة الانتخابية للانتخابات المذكورة".

وأكدت أن مبلغ السندات محدد بـ 500 ألف فرنك أفريقي (762.25 يورو) لكل مرشح للانتخابات التشريعية، و200 ألف فرنك أفريقي (304.90 يورو) لكل مرشح للانتخابات الجهوية.

ستجرى الحملة الانتخابية من 28 مارس 2024 الساعة 12:00 صباحًا حتى 11 أبريل 2024 الساعة 11:59 مساءً.

أما في الانتخابات السابقة، فإن "قوات الدفاع والأمن والقوات شبه العسكرية والاحتياط العملياتي" ستصوت "مسبقا قبل 72 ساعة من يوم التصويت العام، وذلك لتمكينها من ضمان أمن المواطنين أثناء التصويت".

كما احترمت الحكومة التقاليد من خلال إنشاء وحدة أمنية، تسمى قوة أمن الانتخابات التشريعية والجهوية 2024، بهدف ضمان أمن الإقليم أثناء الانتخابات وبعدها.

وفي يناير، قامت الجمعية الوطنية التوغولية بتعديل قانون أساسي يقضي بزيادة عدد النواب لهذه الانتخابات التشريعية من 91 إلى 113.

وجرت آخر انتخابات تشريعية في 2018 وقاطعتها المعارضة التي نددت بـ "المخالفات" في التعداد الانتخابي.

وهي تستعد هذه المرة لتحدي الحزب الحاكم، الاتحاد من أجل الجمهورية، وقد قامت بحشد أنصارها بقوة خلال التعداد الانتخابي الأخير.

وصل الرئيس فور جناسينجبي إلى السلطة في عام 2005 بعد وفاة والده الجنرال جناسينجبي إياديما، الذي حكم توغو بقبضة من حديد لمدة 38 عامًا، ومنذ ذلك الحين أعيد انتخابه ثلاث مرات في الانتخابات التي تنافست عليها المعارضة.