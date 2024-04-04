انت الان تتابع خبر وضع الاشعاع النووي في العراق.. الهواء سليم ولكن هناك 10 مواقع ملوثة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير عام المركز صباح الحسيني، إن المساحة الكلية للعراق تبلغ 438,218 كم، ولا توجد مساحات واسعة ملوثة بالإشعاع فيه"، مبينا ان المواقع الملوثة محددة في مساحات نقطية داخل الموقع.

وأوضح أن عدد المواقع التي تمت إزالة التلوث منها بلغ (59) موقعاً فيما تبقى 10 مواقع فقط تتراوح مساحتها بين (20 - 25) دونماً في عموم البلاد.



واشار الحسيني إلى أن المركز يقوم بمراقبة الخلفية الإشعاعية في البيئة العراقية بشكل يومي ومستمر من خلال أجهزة الهباب الذري والمسوحات الاشعاعية، فضلاً عن منظومات الرصد الاشعاعي المنتشرة في عموم العراق والبالغ عددها 21 منظومة مرتبطة بمحطة مركزية في مقر المركز، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.

ولفت إلى ان المركز نجح بربط نظام الانذار المبكر الوطني مع شبكة نظام معلومات المراقبة الاشعاعية الدولية، ونظام تبادل المعلومات كثالث بلد عربي في هذا المجال بعد الأردن والسعودية، مؤكداً أن البيانات الخاصة بالخلفية الاشعاعية في عموم بلدان العالم تتم مشاركتها بشكل يومي ومستمر.

واضاف الحسيني، لا توجد ضمن بيانات المركز المسجلة ملوثات اشعاعية في الهواء، منوهاً بان المنظومات الخاصة بالمركز ذات مواصفات عالية الدقة وتتوافق مع المواصفات العالمية المعتمدة في هذا المجال، علاوة على استلام 21 منظومة حديثة اضافية ضمن مشروع التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقبل أيام ضجت مواقع التواصل ووسائل الاعلام المحلية، باكتشاف رقعة تلوث نووية في قرية الدولاب بمحافظة بابل في احد المنازل، فيما لاتزال الفرق الحكومية المختصة تعمل على أزالة التلوث الذي تبين انه في تربة أساس المنزل، وناجم عن تحطم كبسولات نووية كانت مخلوطة مع سكراب يعتقد انه مسروق من منشآت عسكرية من النظام السابق.