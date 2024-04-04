أوضح وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، بعد الاجتماع في السراي الحكومي مع السفراء الأجانب حول الوضع الإنساني جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، أنّه "لدينا أعباء في تأمين المساعدات لأهالي الجنوب وأيضًا للمجتعات المضيفة في لبنان".
ولفت، في تصريح من السراي، إلى أنّه "لم نحصل على إجابات (من السفراء) وكان هناك عرض من قبلنا، وسوف يكون هناك متابعة مع السفراء ومع المنظمات الدولية بهذا الشأن"، مؤكدًا "أننا بحاجة للدعم الدولي من أجل تنفيذ خطة الطوارئ".
وفي وقت سابق، افتتح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في السراي الحكومي، اللقاء مع السفراء الأجانب لعرض الوضع الانساني الناتج عن الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر ياسين بعد اللقاء مع السفراء بشأن الوضع الإنساني بالجنوب: لدينا أعباء بتأمين المساعدات ونحن بحاجة للدعم الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.