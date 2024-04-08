النشرة: تحليق متواصل للطيران التجسسي الاسرائيلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأنه يسود المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح حال من الهدوء الحذر انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتى منطقة العرقوب وحاصبيا ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى أجواء البقاعين الشرقي والغربي، وهذا الهدوء الحذر ما زال يخرقه حتى ساعة مبكرة من فجر اليوم تحليق شبه متواصل للطيران التجسسي الاسرائيلي نوع ام كا فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى أجواء المنحدرات الغربية لجبل الشيخ المشرفة على المنطقة المطلة على راشيا الوادي والبقاع الغربي.

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