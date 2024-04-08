فرونِتسكا ولاثارو في بيان مشترك: العملية السياسية التي ترتكز على التنفيذ الكامل للقرار 1701 باتت ضرورية

اشارت منسقة الخاصة لألمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو في بيان مشترك، الى ان "مّرت ستة أشهٍر منذ بدء تبادل إطالق النار عبر الخط الازرق، ولا يزال مستمرا. تأثرت حياة الالف من ألشخاص بشكل كبير، وفقد عشرات المدنيين أرواحهم بشكل مأساوي، بينما فقد كثيرون آخرون منازلهم وسبل عيشهم وأي شعور باليقين بالمستقبل".

ولفت البيان الى ان "الدورة المتواصلة من الضربات والضربات المضادة في خرق لوقف الاعمال العدائية تشكل أخطر انتهاك لقرار مجلس الامن الدولي 1701 منذ اعتماده في العام .2006 إن التوسع التدريجي في نطاق وحجم المواجهات إلى ما وراء الخط ألازرق يؤدي إلى مزيٍد من التدهور في الوضع. إن العنف والمعاناة استمّرا لوقت طويل جدًا، ويجب أن يتوق إننا نناشد كل الاطراف بشكل عاجل الالتزام بوقف الاعمال العدائية في إطار القرار 1701 والاستفادة من جميع السبل لتجنّب المزيد من التصعيد بينما ال يزال هناك مجال للجهود الدبلوماسية".

وأكد إن "العملية السياسية، التي ترتكز على التنفيذ الكامل للقرار 1701 والتي تهدف إلى معالجة الاسباب الجذرية للنزاع وضمان الاستقرار على المدى الطويل، باتت ضرورية اليوم أكثر من أي وقت مضى. وإن الامم المتحدة مستعدة بالكامل لدعم تلك الجهود".