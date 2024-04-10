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مقتل 5 أشخاص على الأقل إثر اندلاع حريق في مبنى بهونج كونج

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د ب أ- بكين 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل إثر اندلاع حريق في مبنى بهونج كونج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة في هونج كونج إن ما لا يقل عن خمسة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 35 آخرون إثر اندلاع حريق في مبنى سكني شاهق الارتفاع اليوم الأربعاء.
وقد تم إجلاء نحو 150 شخصا، ويعتقد أن الحريق بدأ في صالة ألعاب رياضية بالمبنى، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

تحقيق في الحريق

وقال إريك تشان كبير مسؤولي إدارة هونج كونج، إنه سوف يتم إجراء تحقيق للوقوف على سبب اندلاع الحريق.
وأعرب عدد من النواب، بما فيهم الرئيس التنفيذي لهونج كونج جون لي، عن تعازيهم للأسر المكلومة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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