مقتل 5 أشخاص على الأقل إثر اندلاع حريق في مبنى بهونج كونج

تحقيق في الحريق

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة في هونج كونج إن ما لا يقل عن خمسة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 35 آخرون إثر اندلاع حريق في مبنى سكني شاهق الارتفاع اليوم الأربعاء.وقد تم إجلاء نحو 150 شخصا، ويعتقد أن الحريق بدأ في صالة ألعاب رياضية بالمبنى، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وقال إريك تشان كبير مسؤولي إدارة هونج كونج، إنه سوف يتم إجراء تحقيق للوقوف على سبب اندلاع الحريق.وأعرب عدد من النواب، بما فيهم الرئيس التنفيذي لهونج كونج جون لي، عن تعازيهم للأسر المكلومة.