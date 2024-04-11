وكالة "مهر" تنفي نقلها خبراً عن وزير الدفاع الإيراني فيما يتعلق بوقف الحركة الجوية في طهران

نفت وكالة مهر الإيرانية نقلها خبراً عن وزير الدفاع الإيراني فيما يتعلق بوقف الحركة الجوية في طهران بسبب مناورات عسكرية.

وفي وقت سابق، تداولت وسائل اعلام عن وزير الدفاع الإيراني العمید محمد رضا قرائي آشتیاني تأكيده لوكالة "مهر"، بان تعليق الطيران في أجواء طهران بسبب مناورات عسكرية اعتبارا من منتصف الليل بتوقيت إيران.

وفي السياق، ذكرت وكالة تسنيم الايرانية بان الحرس الثوري الإيراني على وشك اختبار نظام دفاع صاروخي جديد.

ولفتت الى انه سيتم إطلاق الصاروخ من قاعدة صواريخ في مدينة قم واعتراضه بواسطة نظام دفاعي جديد وسط الصحراء.