الشرطة الاسترالية اعتقلت رجلا عقب تقارير عن تعرض عدد من الأشخاص للطعن في غرب سيدني

أعلنت الشرطة الأسترالية اعتقال رجل عقب تقارير عن تعرض "عدد من الأشخاص للطعن" في غرب سيدني. واوضحت الشرطة إن الإصابات "لا تمثل خطرا على حياة" الجرحى الذين تقدم لهم فرق الإسعاف العلاج. وأكد جهاز الاسعاف لوكالة فرانس برس إن أربعة أشخاص يتلقون العلاج. وذكرت وسائل إعلام محلية إن الحادثة التي تأتي بعد يومين على اعتداء بسكين أوقع قتلى في مركز تجاري في المدينة، وقعت في كنيسة.

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