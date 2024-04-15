وسائل اعلام اسرائيلية: حماس تطالب بوقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع مقابل الإفراج عن 20 اسيرا

اشارت تقارير إسرائيلية الى أن حركة حماس تطالب في ردها على المقترح الأخير الذي قدمه الوسطاء للتهدئة في قطاع غزة بـ"بوقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، مقابل إطلاق سراح أقل من 20 اسيرا" إسرائيليا محتجزا في القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك بحسب أوردت هيئة البث والقناة 12 الإسرائيليتين مساء اليوم، نقلا عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية؛ وذكرت القناة 12 أنه وفقا لحركة حماس فإن الحركة ستكون قادرة على الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا بناء على شروط التبادل في المرحلة الأولى التي تشمل أسرى على قيد الحياة من النساء وكبار السن والمرضى.

وبحسب التقرير، فإن تراجع عدد الأسرى الإسرائيليين الذين ستلتزم حماس بالإفراج عنهم في المرحلة الأولى من 42 إلى 20 يأتي إما لأن البقية ليسوا على قيد الحياة وإما لعدم قدة الحركة على الوصول إلى الأسرى في ظل الصعوبات اللوجستية بسبب الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 192 يوما.