كاتس: لفرض عقوبات على مشروع الصواريخ الإيراني وإعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية

أعلن وزير الخارجيّة الإسرائيليّة يسرائيل كاتس، أنّ "إلى جانب الرّدّ العسكري على إطلاق الصّواريخ والطّائرات بدون طيّار الإيرانيّة، إنّني أقود هجومًا دبلوماسيًّا ضدّ إيران".

وأشار في بيان، إلى "أنّني أرسلت هذا الصّباح رسائل إلى 32 دولة، وتحدّثت مع العشرات من وزراء الخارجيّة والشّخصيّات البارزة حول العالم، للمطالبة بفرض عقوبات على مشروع الصّواريخ الإيراني، وإعلان الحرس الثوري الإيراني منظّمة إرهابيّة؛ كوسيلة لكبح جماح إيران وإضعافها"، مشدّدًا على أنّه "يجب إيقاف إيران الآن، قبل فوات الأوان".

وكانت قد ذكرت هيئة البث الإسرائيليّة، في وقت سابق، أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أبلغ وزراء حزب "الليكود" أنّ إسرائيل ستردّ على الهجوم الإيراني بحكمة"، لافتةً إلى أنّه "رفض تلقّي اتصالات من قادة أجانب بعد الهجوم الإيراني، خشية تعرّضه لضغوط لعدم الرد".