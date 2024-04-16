الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال عميل أوكراني فجّر سيارة ضابط أوكراني سابق في موسكو

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، "اعتقال مواطن روسي من مواليد عام 1983، قام بناءً على تعليمات من الاستخبارات الأوكرانيّة، بتفخيخ سيّارة مواطن روسي هو موظّف سابق في جهاز الأمن الأوكراني، بعبوة ناسفة في موسكو".

وأوضح في بيان، أنّ التّحقيق أثبت أنّ العميل غادر إلى أوكرانيا، حيث تمّ تجنيده في تشرين الأوّل 2023 في جهاز الأمن الأوكراني، وتلقّى تعليمات مباشرة من رئيس جهاز أمن الدّولة فاسيلي ماليوك، وعاد إلى روسيا في آذار الماضي لتنفيذ الجريمة.

ويوم الجمعة الماضي، تمّ تفجير سيّارة المقدّم السّابق في جهاز الأمن الأوكراني فاسيلي بروزوروف في موسكو، ممّا أدّى إلى إصابته بجروح طفيفة.