السيد: ما قاله وزير الداخلية عن جريمة قتل باسكال سليمان يغالط الواقع وهناك نوع من المسايرة

اشار النائب جميل السيد في تصريح له في المجلس النيابي الى ان "ما جرى في الاسبوع الماضي حول مقتل باسكال سليمان اوشك ان يضع البلاد على حافة الحرب الاهلية لولا تدارك الجيش"، مضيفا :"نريد التحقيق الكامل في قضية قتل الصراف محمد سرور ومعرفة الخطوات التي قامت بها الاجهزة الامنية". واضاف: "ما قاله وزير الداخلية عن جريمة قتل سليمان يغالط الواقع وهناك نوع من المسايرة".

واوضح انه "بالنسبة لموضوع النازحين السوريين فالامر يتطلب تطبيق اتفاقية العام 2003 لشوون اللاجئين والمؤسسات كفيلة ان تضع حدا بالتواصل بين الاجهزة المختصة".