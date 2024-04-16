أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غولانت، إلى أنّ "إيران فشلت في الهجوم علينا وستفشل في ردع إسرائيل". ولفت إلى أنّ "أجواء الشرق الأوسط مفتوحة أمام طائراتنا وأي عدو سيقاتلنا سنعرف كيف نضربه أينما كان"، وقال: "لن يتمكن الإيرانيون من تطبيق معادلة ردع مختلفة ضدنا". ويأتي ذلك بعد أن شنّ الحرس الثوري الإيراني هجومًا واسعًا بالصواريخ والمسيّرات استمر لنحو 5 ساعات مساء السبت وفجر الأحد على إسرائيل، ردًا على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق.

كانت هذه تفاصيل خبر غالانت: لن يتمكن الإيرانيون من تطبيق معادلة ردع مختلفة ضدنا وأجواء الشرق الأوسط مفتوحة أمام طائراتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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