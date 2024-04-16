"حزب الله": قصفنا مقر قيادة لواء في كريات شمونة بصواريخ الكاتيوشا واستهدفنا مقر وحدة المراقبة الجوية في ميرون

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصًا الاعتداء على بلدتي عين بعال والشهابية وإصابة المدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:25 من مساء يوم الثلاثاء 16-04-2024 مقر قيادة اللواء الشرقي 769 في كريات شمونة بصواريخ الكاتيوشا".
هذا، وأعلن أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصًا الاعتداء على بلدتي عين بعال والشهابية وإصابة المدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:30 من مساء يوم الثلاثاء 16-04-2024 مقر وحدة المراقبة الجوية في ميرون بالأسلحة الصاروخية والمدفعية".
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