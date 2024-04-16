أشار مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إلى أنّ "جميع وزراء الاتحاد ينددون بقوة بهجوم إيران على إسرائيل"، والذي جاء ردًا على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق.
وقال بوريل: "وزراء الاتحاد دعوا كل الجهات الفاعلة في الشرق الأوسط إلى الابتعاد عن الهاوية"، في إشارة منه إلى عدم رد إسرائيل على هجوم إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر بوريل: وزراء الاتحاد الأوروبي دعوا كل الجهات الفاعلة في الشرق الأوسط إلى الابتعاد عن الهاوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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