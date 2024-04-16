بوريل: وزراء الاتحاد الأوروبي دعوا كل الجهات الفاعلة في الشرق الأوسط إلى الابتعاد عن الهاوية

أشار مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إلى أنّ "جميع وزراء الاتحاد ينددون بقوة بهجوم إيران على إسرائيل"، والذي جاء ردًا على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق.

وقال بوريل: "وزراء الاتحاد دعوا كل الجهات الفاعلة في الشرق الأوسط إلى الابتعاد عن الهاوية"، في إشارة منه إلى عدم رد إسرائيل على هجوم إيران.