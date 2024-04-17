الجديد: القوى الأمنية ألقت القبض على المشتبه بهم بإرتكاب جريمة قتل المواطن ياسر الكوكاش في العزونية

افادت قناة "الجديد" بأن "القوى الأمنية ألقت القبض على المشتبه بهم بإرتكاب جريمة قتل المواطن ياسر الكوكاش في العزونية وقد بوشر التحقيق معهم".

وأمس، أكد مختار بلدة العزونية فوزي عماد، في تصريح لـ"النشرة"، حصول عملية قتل في البلدة في الساعات الماضية، لكنه نفى ما يتم الترويج له عن عمليات إنتقامية بحق السوريين المقيمين في البلدة.

وأشار عماد إلى أن الأكيد أن عملية القتل حصلت بدافع السرقة، مشيراً إلى أنه تم الإتصال بالمغدور من قبل أشخاص قالوا أنهم يريدون إستئجار شقة منه، موضحاً أنه حتى الساعة الأشخاص الذين أقدموا على ذلك غير معروفين، وبالتالي لا يمكن الجزم بأنهم سوريين أو غير ذلك.

ودعا عماد إلى التروي قبل إطلاق الإتهامات لحين معرفة حقيقة ما حصل، محذراً من ترويج معلومات غير دقيقة، هدفها إثارة الفتنة، مشيراً إلى أن الأدلة الجنائية تحقق في الحادثة.