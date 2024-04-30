الرئيس الصيني في زيارة دولة إلى فرنسا الأسبوع المقبل وعلى جدول أعمالها حرب أوكرانيا

يجري الرئيس الصيني شي جينبيغ زيارة دولة لفرنسا في السادس من أيار والسابع منه للاحتفال بالذكرى الستين لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، سيحضّه خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على المساهمة في إيجاد "حل" للنزاع في أوكرانيا. وتأتي الزيارة في مستهل أول جولة أوروبية للرئيس الصيني منذ جائحة كوفيد-19. كذلك، تأتي بعد زيارة الرئيس الفرنسي الى بكين وكانتون في نيسان 2023 كما ذكر مكتب الرئيس الفرنسي في بيان.
وأضافت الرئاسة الفرنسية "ستشمل المباحثات الأزمات الدولية وفي مقدمها الحرب في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط والمسائل التجارية والتعاون العلمي والثقافي والرياضي فضلا عن تحركاتنا المشتركة في مواجهة التحديات الدولية ولا سيما المناخ وحماية التنوع البيولوجي والوضع المالي لأضعف الدول".
ويعتزم المسؤولون الفرنسيون التطرّق أيضا إلى الدفاع عن "مصالح" البلاد "خلال وبعد" تحقيق في مكافحة الإغراق يطال الكحول من نوع كونياك فتحته السلطات الصينية.
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