آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى

تظاهر آلاف الإسرائيليين في مدينة تل أبيب، وطالبوا حكومة بنيامين نتانياهو بالعمل الفوري على التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، واعتبروا أن الاجتياح المقرر لرفح "يمكنه الانتظار"، وأن الأولوية تقتضي إبرام صفقة تبادل أسرى فورية مع حركة حماس.

وفي وقت سابق، الإثنين، دعا ذوو أسيرين إسرائيليين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، الحكومة الإسرائيلية، إلى إبرام صفقة لتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية دون تأخير، وعدم إضاعة الفرصة المتاحة في إشارة إلى المقترح الذي يناقشه الوسطاء في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول وقف مؤقت لإطلاق النار مقابل تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وخلال مؤتمر صحافي عقده اليوم، الإثنين، أهالي أسيرين كانت حركة حماس قد عرضت مقطعا مصورا لهما قبل يومين، وهما يطالبان حكومة نتنياهو بالإفراج عنهما، قالت زوجة أحد الأسيرين مخاطبة الحكومة الإسرائيلية: "هناك صفقة على الطاولة. لا تهدروا فرصة إعادة الأسرى".