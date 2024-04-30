أعلن عضو لجنة "التربية" النيابية النائب ادغار طرابلسي، أنّه قدّم إلى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي ملاحظاته على القرار 488/2023، والمتعلق بتحديد شروط تدريس برامج الماستر في المؤسسات الخاصة للتعليم العالي.
ولفت، في تصريح، إلى "أننا نريد الحفاظ على حرية التعليم التي كفلها الدستور، وعلى أعلى المعايير الاكاديمية وأن يبقى التعليم متاحًا لجميع اللبنانيين".
كانت هذه تفاصيل خبر طرابلسي: قدمت للحلبي ملاحظاتي على القرار المتعلّق بتحديد شروط تدريس برامج الماستر بالمؤسسات الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.