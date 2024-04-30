طرابلسي: قدمت للحلبي ملاحظاتي على القرار المتعلّق بتحديد شروط تدريس برامج الماستر بالمؤسسات الخاصة

أعلن عضو لجنة "التربية" النيابية النائب ادغار طرابلسي، أنّه قدّم إلى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي ملاحظاته على القرار 488/2023، والمتعلق بتحديد شروط تدريس برامج الماستر في المؤسسات الخاصة للتعليم العالي.

ولفت، في تصريح، إلى "أننا نريد الحفاظ على حرية التعليم التي كفلها الدستور، وعلى أعلى المعايير الاكاديمية وأن يبقى التعليم متاحًا لجميع اللبنانيين".