اعلن حزب الله في بيان انه "رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌11:30 ‌من قبل ظهر يوم الأربعاء 17-04-2024 وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بالصواريخ الموجهة، وتم اصابة تجهيزاتها وتدميرها".

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: استهدفنا وحدة المراقبة الجوية بقاعدة ميرون بالصواريخ الموجهة وتم اصابة تجهيزاتها وتدميرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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