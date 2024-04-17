شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: زيارة رئيس الاستخبارات الروسية للقاهرة دليل على دعم مصر لاستقرار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الاستخبارات الروسية، دليل على موقف مصر الثابت لمنع اتساع دائرة الصراع في المنطقة وضرورة ضبط النفس وإحياء مسار السلام، موضحة أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية، باعتبار ذلك الخطوة الأساسية لنزع فتيل التوتر الإقليمي.



وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي يتبنى رؤية واضحة لحل القضية الفلسطينية تضمن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفقًا لمحددات الشرعية الدولية، كذلك تضمن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدة على أن زيارة رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية للقاهرة وحرصه على لقاء الرئيس السيسي تعكس أهمية وقدر مصر كجزء أساسي ورئيسي لإقرار السلم والأمن في المنطقة، وتجسيدًا لدورها الحيوي في حفظ أمن واستقرار المنطقة.

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة ضبط النفس لتجنب اتساع دائرة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف والرجوع إلى حدود 1967.



يشار إلى أن استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد "سيرجي ناريشكين" رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، والوفد المرافق له، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.



وصرح المستشار د. أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الأزمة في قطاع غزة، وما تشهده المنطقة من تصعيد للتوتر الإقليمي، إلى جانب التطرق لعدد من القضايا الأفريقية، وملفات مكافحة الإرهاب، ومستجدات الأوضاع الدولية لاسيما في أوكرانيا وأفغانستان.