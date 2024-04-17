وزير المالية أعطى تعليماته بالبدء بصرف ألف مليار ليرة من مستحقات الضمان الاجتماعي من موازنة 2024

أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، بعد اجتماعه مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ومدير عام الضمان الاجتماعي محمد كركي، تعليماته بالبدء بصرف ألف مليار ليرة لبنانية من المستحقات المرصودة للضمان الاجتماعي من موازنة العام 2024 والبالغة ثلاثة آلاف ومئة مليار ليرة لبنانية، على أن تسدد وزارة المالية المبلغ المتبقي على دفعات شهرية.

وكان الأسمر وكركي عرضا للوزير الخليل أوضاع الضمان، وقد كشف كركي أن الألف مليار، إضافة إلى الاشتراكات التي ستُجبى نتيجة رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة غلاء المعيشة والحد الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات في فرعي المرض والأمومة إلى تسعين مليون ليرة سيؤهل الضمان من زيادة تقديماته الاستشفائية والدوائية بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن المضمونين سيلمسون تحسناً في التقديمات هذه في الأسابيع المقبلة.