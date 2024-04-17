أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف راشيا الفخار بـ10 قذائف في قضاء حاصبيا العرقوب. هذا، ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على وسط بلدة الناقورة في القطاع الغربي، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف راشيا الفخار وغارة على وسط الناقورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.