مكتب نتايناهو: الحكومة اقرت خطة بقيمة 5 مليارات دولار لإعادة بناء وتعزيز التجمعات السكنية القريبة من غزة

اشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الى إن مجلس الوزراء وافق اليوم على خطة خمسية بقيمة 19 مليار شيقل (خمسة مليارات دولار) لإعادة بناء وتعزيز التجمعات السكنية القريبة من الحدود مع قطاع غزة بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في السابع من تشرين الأول.

وذكر نتانياهو أن إسرائيل ستستثمر المبلغ في مجالات الإسكان والبنية التحتية والتعليم والتوظيف والصحة وغيرها. وأضاف في بيان "أرادت حماس استئصالنا، لكننا سنستأصلهم وسنرسّخ جذورنا". وتابع "سنبني أرض إسرائيل وسنحمي بلادنا".

واوضح مكتبه إن التجمعات السكنية المحلية ستعمل مع الوزارات الحكومية ومع قطاع الأعمال ومؤسسات الأعمال الخيرية لجعل المنطقة "منطقة حيوية ومزدهرة وجذابة".