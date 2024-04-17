وفد من الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين التقت الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع

التقى المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي على رأس وفد الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى في السراي الحكومي الكبير، كما حضر الإجتماع مستشار رئيس الحكومة الدكتور زياد ميقاتي، وتناول الإجتماع ملف النزوح واللاجئين بشكل عام والنزوح السوري بشكل خاص .
وفي مستهل اللقاء قدم النقيب الخولي مذكرة مكتوبة للأمين العام تعكس مخاوف وهواجس الوفد، كما شدد على أهمية التعاون والحوار بين جميع الجهات المعنية لتحقيق عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين إلى وطنهم لحماية لبنان من تداعيات النزوح الخطيرة على مختلف الأصعدة.
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