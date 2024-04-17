الطيران الاسرائيلي ينفذ غارة على سهل ايعات في البقاع وسقوط جريح

افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بان غارة إسرائيلية معادية استهدفت مستودعات عائدة لعلي سعيد الزين في بلدة ايعات خلف محطة زعيتر عند الساعة السادسة و٥٨ دقيقة مساء، أسفرت الغارة عن تدمير المستودعات وعن سقوط جريحين من سكان الأبنية المجاورة نقلا إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة.
وقد ضربت عناصر مخابرات الجيش اللبناني طوقا امنيا حول المكان المستهدف ومنعت السكان من الاقتراب خشية تجدد الغارات بعد رصد طائرات مسيرة في أجواء المنظقة المستهدفة.
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