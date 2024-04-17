عمليات تشويش إسرائيلية على أجهزة "GPS" والقنوات الفضائية والاتصالات الخلوية في صور والجنوب

تشهد المناطق الجنوبية، لا سيما منطقة صور، عملية تشويش إسرائيلية على أجهزة "gps" وعلى القنوات التلفزيونية والفضائية والاتصالات الخلوية، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام". كما تشهد أجواء صور والقرى المحيطة تحليقًا مكثفا للطيران الإسرائيلي الاستطلاعي والمسير.

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