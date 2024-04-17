100 صحفي فلسطيني خلف القضبان

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وتحدث بيان للجنة الحريات التابعة للنقابة عن أن شراسة الاستهداف بالاعتقال كانت في شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي حين اعتقل الاحتلال نحو 50 من الصحفيين بشكل تعسفي، فيما لا يزال نحو 40 صحفيا في سجون الاحتلال، من بينهم 4 صحفيات.
وأضاف البيان أن معظم الصحفيين تعرضوا للضرب لحظة الاعتقال، ورغم وجود حالات مرضية بينهم، لم يتلقوا أي نوع من العلاج والمتابعة الصحية، مما يهدد حياتهم بالخطر خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها جموع المعتقلين والمعتقلات في سجون الاحتلال التي تشهد الضرب والإهانة والتهديد والحرمان من أبسط الحقوق بزيارات الأهل والمحامين، وكذلك منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم، في مخالفة واضحة لمواثيق جنيف وكل الأعراف الدولية.
ولفت البيان إلى وجود نحو 13 من الصحفيين في السجون الإسرائيلية قبل 7 أكتوبر الماضي، وأن معظم المعتقلين الصحفيين، «جرى تحويلهم للاعتقال الإداري والبعض الآخر ما زال موقوفا في انتظار محاكم عسكرية.
وحذر البيان من المصير المجهول لعدد من الزملاء الصحفيين المعتقلين من قطاع غزة في اختفاء قسري وتهديد حقيقي لحياتهم كما هو حال عدد منهم مثل نضال الوحيدي وهيثم عبدالواحد وعماد الافرنجي ومحمد عرب، المقطوعة أخبارهم تماما».
وطالب البيان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والرئيس التنفيذي لليونسكو والاتحاد الدولي للصحفيين بالتدخل مع الجهات ذات الصلة كافة، لوقف هذه الجريمة بحق المعتقلين والمعتقلات من الصحفيين في سجون الاحتلال.
من جانب آخر أصدرت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 أبريل، إحصائية عن عدد الأسرى داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي قالت فيها: يقبع حاليا 9500 أسير داخل سجون وزنازين الاحتلال، بينهم أكثر من 200 طفل و80 امرأة، إضافة إلى 56 صحفيا.
وأشارت الهيئة إلى أنه منذ السابع من أكتوبر الماضي شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة وغزة.
الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال:
100 صحفي منذ بداية الحرب
200 طفل بين الأسرى
9500 أسيرا
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