ارتفاع ملحوظ بالحرارة فوق معدلاتها الموسمية والتي تنحسر تدريجيًا بدءًا من فجر الخميس

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط تحت تأثير رياح خماسينية حارّة، جافّة ومغبرّة مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال ٧ الدرجات والتي تنحسر تدريجيًا بدءًا من فجر يوم الخميس مترافقة بانخفاض تدريجي بدرجات الحرارة مع بعض التقلبات المحليّة خاصة شمال البلاد.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين ١٥ و ٢٤، في طرابلس بين ١٣ و٢٣، وفي زحلة بين ٩ و ٢٢ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم وبداية انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية.مع رياح ناشطة محملة بالغبار والتي تلامس سرعتها ال ٧٠ كم/ س، كما نشهد ارتفاع تدريجي بنسبة الرطوبة خلال النهار ويتحول الطقس إلى غائم جزئياً اعتباراً من بعد الظهر ويتشكّل الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة حيث تسوء الرؤية، وتكون الاجواء مهيأة لتساقط امطار خفيفة موحلة ليلاً خاصة شمال البلاد مع احتمال حدوث برق ورعد .

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب كثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية أحياناً، وانخفاض إضافي ملحوظ بدرجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية على الساحل، يتوقع تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة في المناطق الشمالية والجبلية واحتمال حدوث برق ورعد نتيجة حالة عدم الاستقرار.

السبت: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.

الأحد: قليل الغيوم ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل.