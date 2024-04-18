مسؤولون أميركيون: واشنطن ستعيد فرض عقوبات نفطية على فنزويلا

أكد مسؤولون أميركيون أن الولايات المتحدة ستعيد فرض عقوبات نفطية على فنزويلا بسبب مواصلة الرئيس نيكولاس مادورو "قمع" المعارضين. واوضح مسؤولون في إدارة الرئيس جو بايدن، إن كراكاس أخلت بتعهداتها، وذلك مع حلول تاريخ 18 نيسان، وهي المهلة التي وضعتها واشنطن لتحقيق تقدم بعد منع المعارضين من خوض الانتخابات الرئاسية في مواجهة مادورو.

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