الاتحاد الأوروبي: اتفاقية تمويل جديدة مع مصر خلال 2024 لمواصلة دعم قطاع التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أكدت نائب سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، آن سكاو، أن هناك علاقات وطيدة وشراكات كبيرة تجمع الاتحاد الأوروبي والدولة المصرية.

وأضافت خلال كلمتها اليوم، في فعاليات النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني، "إديوتك إيجيبت، أنه تم الاتفاق بين الطرفين على الارتقاء بالعلاقة بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، على أساس قيم العدالة والاحترام والثقة المتبادلة.

وأشارت إلى أن الشراكة المعززة تسير جنبًا إلى جنب مع تكثيف العلاقات السياسية والدعم الكبير للاستقرار الاقتصادي وزيادة فرص الاستثمار والتجارة وتعزيز التعاون في مجال الهجرة والتنقل والأمن.

وأوضحت التقدير الكبير والالتزام السياسي العالي للغاية وراء إصلاح قطاع التعليم، في ظل الاهتمام الحكومي في جعل التعليم الفني طريقًا صالحًا نحو التوظيف، مشددة على دعم الاتحاد الأوروبي لمصر لمواجهة تحديات اليوم التي يواجهها قطاع التعليم الفني والتدريب.

وأكدت ضرورة معالجة عدم تطابق المهارات، ومهارات المستقبل، واستجابة القطاع لاحتياجات الاقتصاد، جنبًا إلى جنب مع منهجية التدريس، وإشراك القطاع الخاص بدءًا من تعريف المناهج حتى تقييم المهارات للامتحانات، مشددة على دعم الاتحاد الأوروبي لهذا المسار.

وتابعت: "للسنة الثالثة على التوالي، تتشرف بعثة الاتحاد الأوروبي بالدخول في شراكة مرة أخرى مع EDUTECH؛ ونحن نقدر هذا التعاون كثيرًا: لقد شهدنا نجاح النسختين الأولى والثانية، ويسعد وفد الاتحاد الأوروبي أن يشارك مرة أخرى هذا العام".

ولفتت إلى أن هناك تركيزا قويا للغاية على الأشخاص والمؤهلات والمهارات، بهدف ضمان فرص أفضل للمصريين للعثور على وظائف في مصر أو في الخارج وكذلك دعم القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مؤكدة دعم الاتحاد الأوروبي للتعليم والتدريب الفني والمهني.

وكشفت أن الاتحاد الأوروبي سيوقع في عام 2024، مع مصر اتفاقية تمويل جديدة لمواصلة دعم قطاع التعليم والتدريب الفني والمهني، مع استهداف توظيف ومهارات الشباب "برنامج EU4YES" مع التركيز على ضمان الجودة في نظام التعليم والتدريب الفني والمهني وزيادة نتائج التعلم.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يُخطط أيضًا لتعزيز التعاون في مجال البحث والابتكار والعمل على المشاركة المستمرة والمعززة في PRIMA وErasmus.

وتابعت: "ندعم مصر في التفاوض بشأن الانضمام إلى برامج الاتحاد الأوروبي مثل برنامج Creative Europe، وبرنامج Horizon Europe، وبرنامج Digital Europe".