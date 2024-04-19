بلومبيرغ: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة الخميس أنها تعتزم الرد على الهجوم الإيراني خلال يوم أو يومين

افادت وكالة بلومبيرغ بأن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة الخميس أنها تعتزم الرد على الهجوم الإيراني خلال يوم أو يومين".
هذا وفعّلت سلطات إيران فجر اليوم دفاعاتها الجوّية في محافظات عدّة، بعد تقارير عن وقوع انفجار واحد على الأقلّ في وسط البلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة (إرنا).
كذلك، عُلّقت الرحلات التجاريّة من وإلى مطارات عدّة، بما فيها طهران.
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