أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن تقديرات الجيش والأجهزة الأمنية أن الهجوم على إيران انتهى لكن إسرائيل تحافظ على تأهب عال. وأشارت إلى أن تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وعضو الكنيست عن الليكود تالي غوتليب، التي لمحت لمسؤولية إسرائيل عن الهجوم، أثارت قلق أجهزة الأمن.

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات الأجهزة الأمنية أن الهجوم على إيران انتهى لكن إسرائيل تحافظ على تأهب عال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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