رئيسي: عملية "الوعد الصادق" كانت خطوة ضرورية وعززت اقتدار إيران وعكست قوة شعبنا

أشار الرّئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، إلى أنّ "عمليّة "الوعد الصّادق" (أي الهجوم الإيراني على إسرائيل السّبت الماضي) كانت خطوة ضروريّة، وعزّزت من اقتدار إيران، وعكست قوّتنا وإرادة شعبنا الحديديّة ووحدتنا".
وشدّد، في كلمة له خلال زيارته مدينة دامغان في محافظة سمنان وسط البلاد، على أنّه "رغم أنّ الأعداء أرادو بثّ الفرقة في البلاد، إلّا أنّ كلّ أطياف الشّعب والتّيّارات السّياسيّة كافّة تُجمع على أنّ عمليّة "الوعد الصادق" عزّزت من قوّة إيران".
وكان قد بدأ رئيسي منذ صباح أمس الخميس، زيارته إلى محافظة سمنان، حيث افتتح مشاريع عدّة في المحافظة، وعقد اجتماعات مع الأهالي والمسؤولين المحليّين، للاطّلاع على مشاكلهم ومناقشتها.
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