مسؤول اوروبي: الاتحاد الأوروبي يعمل لصياغة الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا

اشار مسؤول أوروبي كبير للصحفيين في بروكسل، الى إن "الاتحاد الأوروبي يعمل حاليا لصياغة الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات المناهضة لروسيا والتي سيتم توجيهها ضد التحايل على العقوبات الحالية".

ولفت الى اننا "نعمل حاليا في مجال صياغة الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي ستستهدف مكافحة التحايل على القيود السارية وستشمل عقوبات ضد أولئك الذين يتحايلون عليها بالفعل"، موضحة أن "الاتحاد الأوروبي، سيناقش في 22 نيسان، مسألة استخدام الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لصالح أوكرانيا".

يذكر أنه في إطار العقوبات التي فرضت ضد موسكو في عام 2022، جمد الغرب أصولا روسية تقدر بنحو 300 مليار دولار، 200 مليار منها في الاتحاد الأوروبي.