الخزانة الأميركية أعلنت فرض عقوبات على صلة بعنف المستوطنين في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عن فرض عقوبات على صلة بعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية. وأوضحت أنّه "فرضت عقوبات على كيانين لدورهما في جمع تبرعات لصالح مستوطنين عنيفين مشمولين بعقوبات بالضفة"، مشيرة إلى أنّ "حملات التبرعات التي أنشأها صندوق جبل الخليل جمعت 140 ألف دولار و31 ألف دولار على التوالي".

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