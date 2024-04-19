"رويترز": بايدن يبحث إرسال أسلحة جديدة بأكثر من مليار دولار لإسرائيل

أفادت وكالة "رويترز"، بأن الرئيس الأميركي جو بايدن يبحث إرسال أسلحة جديدة بأكثر من مليار دولار لإسرائيل. وتواصل الولايات المتحدة الأميركية دعم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ 7 تشرين الأول 2023، رغم الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار في القطاع الذي يواجه كارثة إنسانية وغذائية.

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