بهاء الحريري وصل إلى بيروت لتقبل التعازي بوفاة زوج النائبة السابقة بهية الحريري

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وصل رجل الأعمال بهاء الحريري إلى بيروت، للمشاركة في تقبّل التّعازي بوفاة مصطفى الحريري "أبو نادر"، زوج النّائبة السّابقة بهية الحريري. وقد استهلّ زيارته بقراءة الفاتحة على ضريح والده رئيس الحكومة الرّاحل رفيق الحريري ورفاقه.
وانتقل بعدها إلى دارة عمّته بهية الحريري في مجدليون، للوقوف إلى جانبها وتقبّل واجب العزاء.
تجدر الإشارة إلى أنّ رئيس الوزراء السّابق سعد الحريري اعتذر من عمّته عن الحضور، عازيًا السّبب لوضعه الصحّي.
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