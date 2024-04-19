نقلت وكالة "رويترز" عن تقييمات استخبارية غربية"، إشارتها إلى أنّ "أدلة أولية تشير إلى أن إسرائيل أطلقت طائرات مسيرة من داخل الأراضي الإيرانية"، وذلك بعد الهجوم الذي وقع في أصفهان ولم تعلن إسرائيل رسميًا مسؤوليتها عنه.
وفي وقت سابق، أعلن قائد القوات البرية في الجيش الإيراني كيومرث حيدري، أنّ "مسيرات صغيرة هاجمت أجواءنا في مدينة أصفهان ودفاعاتنا الجوية تصدّت لها".
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن تقييمات استخبارية: أدلة أولية تشير إلى أن إسرائيل أطلقت مسيّرات بهجوم أصفهان من داخل إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.