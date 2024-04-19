رويترز عن تقييمات استخبارية: أدلة أولية تشير إلى أن إسرائيل أطلقت مسيّرات بهجوم أصفهان من داخل إيران

نقلت وكالة "رويترز" عن تقييمات استخبارية غربية"، إشارتها إلى أنّ "أدلة أولية تشير إلى أن إسرائيل أطلقت طائرات مسيرة من داخل الأراضي الإيرانية"، وذلك بعد الهجوم الذي وقع في أصفهان ولم تعلن إسرائيل رسميًا مسؤوليتها عنه.

وفي وقت سابق، أعلن قائد القوات البرية في الجيش الإيراني كيومرث حيدري، أنّ "مسيرات صغيرة هاجمت أجواءنا في مدينة أصفهان ودفاعاتنا الجوية تصدّت لها".