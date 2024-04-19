غارتان إسرائيليتان على بلدتَي عيترون والمنصوري في جنوب لبنان

أفادت قناة "المنار"، بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة جوية استهدفت بلدة عيترون في جنوب لبنان. هذا، واستهدف الطيران الحربي عبر غارة جوية بالصواريخ بلدة المنصوري في حي المشاع.

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