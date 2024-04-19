مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ينعى الفنان الكبير صلاح السعدني

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

نعى مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الفنان الكبير صلاح السعدني الذي وافته المنية اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 81 عامًا.

وقال الأمير أباظة رئيس المهرجان: "فقدت مصر والفن العربي واحدا من أبرز أبناءه الذين قدموا عطاءا فنيا وإنسانيا لايمكن أن ينسى، سيظل الفنان الكبير صلاح السعدني علامة بارزة في تاريخ الفن والإنسانية.

وتابع "رحم الله عمدة السينما والفن المصري الفنان الكبير صلاح السعدني بقدر ما أعطى لفنه ووطنه،

برحيله فقدنا نجما كبيرا وإنسانا نبيلا وفنانا راقيا لا يعوض".

وأعادت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط نشر صورة تكريم الفنان صلاح السعدني، في دورة المهرجان الثامنة والعشرين عام 2012 برئاسة الناقد السينمائي وليد سيف ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما الكاتب السينمائي الكبير ممدوح الليثي.