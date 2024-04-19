إعلام إسرائيلي: تضرر آلية عسكرية إسرائيلية إثر سقوط صاروخ من لبنان في منطقة المطلة

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، عن تضرر آلية عسكرية إسرائيلية إثر سقوط صاروخ مضاد للدروع من لبنان في منطقة المطلة بالجليل الأعلى.
هذا، وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على أراضي جنوب لبنان والتي تطال المدنيين، فيما يقوم "حزب الله" بتفيذ عمليات عسكرية على المواقع الإسرائيلية عند طول الحدود اللبنانية الجنوبية.
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