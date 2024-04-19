نديم الجميّل: الوفد النيابي المعارض اجتمع مع هوكشتاين بالبيت الأبيض والحوار كان مستفيضًا وبناء

ذكر النائب نديم الجميل، في تصريح، أنّ "الوفد النيابي اللبناني المعارض اجتمع في البيت الأبيض مع المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين وكان الحوار مستفيض، إيجابي وبناء، حول مواضيع الساعة في لبنان، لا سيما الحرب الدائرة في الجنوب وكيفية عدم توسيعها، الانتخابات الرئاسية والنازحين السوريين".

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