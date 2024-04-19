قاض أميركي أعلن اختيار هيئة المحلفين في محاكمة ترامب

اعلن القاضي الأميركي خوان ميرشان أن محكمة مانهاتن اختارت اثني عشر محلفا وستة بدلاء في محاكمة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب، أول رئيس اميركي سابق يمثل في قضية جنائية.
وقال القاضي في اليوم الرابع من المحاكمة "اكتملت هيئة المحلفين"، ممهدا بذلك لبدء المرافعات. ويحاكم ترامب بتهمة دفع أموال سرا لشراء صمت نجمة أفلام إباحية، قبل أيام من انتخابات 2016 التي فاز فيها على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
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