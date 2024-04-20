"شقهُ نصُين".. تشييع جثة طفل لقي مصرعه على يد جاره بشبرا الخيمة (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شيع المئات من أهالي منطقة الفيلا دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، جثمان الطفل "أحمد" من مسجد الشيخ الحبيبي، والذي لقي مصرعه علي يد قهوجي جارهم، مذبوحًا بالكامل داخل شقة سكنية، بمنطقة عزبة عثمان التابعة لدائرة قسم أول شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين الأهالي الذين شاركوا في تشييع جثمان الطفل إلى مثواه الأخير إلى مدافن العائلة بمنطقة أبو سنة التابعة لمركز قليوب، حيث أكد الأهالي أن المتوفي طفل من أسرة طيبة وفي حالهم، ويعد الطفل هو أصغر أشقائه.

كانت شهدت عزبة عثمان بمدينة شبرا الخيمة محافظة القليوبية، جريمة قتل بشعة إثر عثور الأهالي على جثة طفل مقتول داخل شقة سكنية، دائرة قسم أول شبرا الخيمة، جرى إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القليوبية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من المقدم احمد عصر رئيس مباحث قسم اول شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طفل مقتول داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وبالانتقال الي مكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لطفل يدعى "أحمد محمد سعد" 15 سنة مقيم منطقة الفيلا بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، عاريا على سرير ومذبوحا بكامل الجسد بداية من الرقبة إلى نهاية البطن داخل شقة سكنية بعزبة عثمان دائرة القسم.

وأسفرت التحريات ان المجنى عليه مبلغ باختفائه يوم الاثنين الماضي 15/4/2024 بقسم ثان شبرا الخيمة وتبين من التحريات أن شخص يدعى "طارق" قام باستدراج الطفل يوم الاختفاء إلى شقة سكنية قام باستأجرها بعزبة عثمان وقام بذبح الطفل.

وتكثف الاجهزة الامنية بمديرية امن القليوبية بسرعة ضبط المتهم وكشف ملابسات الواقعة.