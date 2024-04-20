الخارجية: القاهرة تستضيف وفدا تركيا للإعداد لزيارة الرئيس السيسي إلى أنقرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن القاهرة ستستضيف وفدا تركيا من أجل الإعداد لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة في المستقبل القريب.

وتابع وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان في اسطنبول، أن مصر تعمل مع تركيا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أن التبادل التجاري مع تركيا شهد نموا كبيرا خلال الفترة الماضية.

وأشار سامح شكري: "المزيد من الصراع بالمنطقة يهدد كافة دول العالم ومن بينها مصر وتركيا، كما أن استمرار حرب غزة لها آثار مدمرة على القضية الفلسطينية، ومصر ترفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم".

وتابع وزير الخارجية: "ينبغي إيجاد مسار سياسي يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، كما أننا حذرنا من أن الحرب في غزة ستؤدي إلى توسع الصراع في المنطقة، و نطالب بحل المشاكل عبر الحوار".