الإسعاف الإسرائيلي: إصابة إسرائيليَين بجروح طفيفة في ما يشتبه أنها عملية دهس بالقدس الغربية

اعلن الإسعاف الإسرائيلي عن "إصابة إسرائيليين اثنين بجروح طفيفة في ما يشتبه أنها عملية دهس بالقدس الغربية". من جهتها، أكدت الشرطة الاسرائيلية أنها تطارد شخصين يشتبه بتنفيذهما عملية دهس بالقدس الغربية في موقعين متقاربين.

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