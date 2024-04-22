اسطفان التقى محافظ البقاع كمال ابو جودة لمتابعة أزمة النزوح السوري في لبنان

اجتمع عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الياس اسطفان مع محافظ البقاع كمال ابو جودة لمتابعة أزمة النزوح السوري في لبنان ولا سيما في البقاع الذي يتحمّل الكلفة الأكبر من ضريبة هذا التدفق الكبير للنازحين.

وركّز المجتمعان، على الاجراءات الواجب اتباعها لتسهيل تنفيذ تعاميم وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي ما يسهل على البلديات تطبيقها وتنظيم الفوضى الحاصلة.

كما عرضا دور النواب كسلطة تشريعية في إنجاح هذه المهمة، وكيفية مساندة الوزارة والبلديات والتعاون سويا بغية تسهيل تنفيذ هذه القوانين والتعامل بجدية مع ملف النازحين.

وأعرب اسطفان، عن "استعداد القوات اللبنانية وتكتل الجمهورية القوية لتقديم المساعدة في كل الطرق المتاحة للوصول الى الهدف المنشود، مجددا التأكيد ان المواطن لم يعد يحتمل تبعات الوجود السوري وتداعياته على مختلف الصعد بعد ان بات يشكل خطرا وجوديا على لبنان.

كذلك التقى اسطفان رئيس جهاز الأمن القومي في الأمن العام في البقاع المقدم احمد الميس وبحث معه تداعيات ازمة النازحين السوريين على مختلف الصعد والعوائق التي تواجه الامن العام اللبناني في ضبط المعابر غير الشرعية. وتطرق المجتمعان الى الجرائم الاخيرة الحاصلة في لبنان والتفلت الامني والمشاكل المتزايدة بعد توتر العلاقة بين المواطن والنازح في كل المناطق اللبنانية.