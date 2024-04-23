من الابتدائي حتى الثانوي| كل ما تريد معرفته عن امتحانات نهاية العام لطلاب "تعليم القاهرة" -(تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

كشف أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في القاهرة، عن الضوابط والاستعدادات التي حددتها المديرية لامتحانات نهاية العام الدراسي لكافة طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية والثانوية العامة على مستوى الإدارات التعليمية بالمديرية.

وقال "موسى" في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، إنه تم التأكيد والإعلان عن الضوابط الخاصة بالمرحلة الثانوية العامة 2024، والاستعدادات الواجب اتخاذها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف أنه من المقرر عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال الفترة من 8 مايو إلى 23 مايو 2024، لافتا إلى أنه من المقرر أن يؤدى طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس الابتدائي وما يعادله الامتحانات في الفترة من الأربعاء ٨ مايو حتى الإثنين 13 مايو.

وأشار إلى أن امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي وما يعادله من المقرر أن تكون في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الإثنين 13 مايو، لافتا إلى أن امتحانات الصف الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو.

وتابع أن امتحانات الصف الثاني الإعدادي العام والرياضي وما يعادله الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو، لافتا إلى أن امتحانات النقل الإعدادي المهني وما يعادله من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو.

وأوضح أن امتحانات النقل للتعليم الفني من الأربعاء 8-5-2024 حتى الثلاثاء 21-5-2024، لافتا إلى أن امتحانات النقل للتعليم الثانوي العام من الأحد 12-5-2024 إلى الخميس 23-5-2024.

وأشار إلى أن امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الخميس 16 مايو حتى الأربعاء 22 مايو، لافتا إلى أن امتحان مواد المستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الإعدادي يومي الاثنين الموافق 29-4-2024، حتى الثلاثاء 30-4-2024. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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