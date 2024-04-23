اتفاق أمريكي ياباني على تعزيز قدرات الردع والرد

ياسر رشاد - القاهرة - اتفقت كلا من وزارة الدفاع اليابانية والقيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهادئ والهندي على العمل معًا بصورة وثيقة بهدف تعزيز قدرات الردع والرد للتحالف الياباني الأمريكي.

اتفاق امريكي ياباني على تعزيز قدرات الردع

وأكد وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا وقائد القيادة الأمريكية للمنطقة جون أكويلينو، خلال مباحثاتهما بمقر الوزارة في العاصمة اليابانية طوكيو، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" الإثنين على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين.

ومن جهته أعرب كيهارا عن امتنانه لعرض المساعدة الذي قدمته الولايات المتحدة، للبحث عن أفراد الطاقم المفقودين للمروحيتين التابعتين لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية اللتين تحطمتا خلال تدريب ليلي، السبت، في المحيط الهادئ.

وبدوره أشار أكويلينو إلى الدعم الذي تلقته بلاده من قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية في أعقاب حادث تحطم طائرة أمريكية من طراز "أوسبري" قبالة سواحل جنوب غربي اليابان في شهر نوفمبر الماضي، مؤكدا استعداد الولايات المتحدة في الوقت الحالي لدعم اليابان في عملية البحث عن وجنودها وإنقاذهم.

وفي وقت سابق ؛ قدمت الصين احتجاجا رسميا جادا إلى اليابان، اليوم الجمعة، بشأن تحركات طوكيو ضدها فى الولايات المتحدة الأمريكية، ودعت اليابان إلى التوقف عن التدخل فى شؤونها الداخلية لتجنب إلحاق ضرر أكبر بالعلاقات الصينية- اليابانية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أن "ليو جين سونج"، المدير العام لإدارة الشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية الصينية، استدعى الوزير المفوض لسفارة اليابان لدى الصين "يوكوتشى أكيرا" لتقديم احتجاج رسمى جاد والتعبير عن الشواغل الجدية والاستياء الشديد إزاء "التحركات السلبية" لليابان خلال القمة اليابانية- الأمريكية فى واشنطن وخلال القمة الثلاثية بين الولايات المتحدة واليابان والفلبين.

وقال متحدث باسم السفارة الصينية فى طوكيو، إن الصين تحث اليابان على احترام المصالح الأساسية والشواغل الكبرى للصين، والتنفيذ الجاد للتوافق المهم بشأن دفع العلاقات الاستراتيجية متبادلة المنفعة بين البلدين بشكل شامل، والتخلى عن ممارسات إفقار الجار والتوقف عن التدخل فى الشؤون الداخلية للصين، وذلك لتجنب مزيد من الإضرار بالعلاقات الصينية- اليابانية.

وأضاف أن اليابان تجاهلت دعوات الصين المتكررة وأصرت على التلاعب المتعمد بالقضايا المتعلقة بالصين فى اجتماع القادة اليابانيين-الأمريكيين وفى البيان المشترك، ما أدى إلى التدخل بشكل خطير فى الشؤون الداخلية للصين والإضرار بمصالح البلاد، كما عززت اليابان والولايات المتحدة بشكل كبير تحالفهما العسكرى وكثفتا المواجهة بين المعسكرات، الأمر الذى سيزيد من خطر الصراع ويهدد السلام والاستقرار على الصعيد الإقليمي.